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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из-за коронавируса США закрывают на месяц границу для европейцев

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации в ночь на четверг заявил, что Соединенные Штаты закрывают въезд всем прибывающим из Европы. Об этом сообщило ВВС.

Для Британии сделают исключение. Полный список стран, которых коснется запрет, пока не опубликовали.

Запрет вступит в силу 13 марта и будет действовать 30 дней.

Он не коснется американцев, которые возвращаются из стран Шенгенской зоны.

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Дональд Трамп также пообещал финансовые выплаты работникам, ушедшим на больничный из-за Covid-19. В США зарегистрировано 1 тысяча 135 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 38 человек умерли.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса достигло стадии пандемии. Теперь это вторая на планете активная пандемия наряду с ВИЧ.

Специалисты используют термин «пандемия» в тех случаях, когда болезнь распространяется в разных уголках планеты одновременно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146262/
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