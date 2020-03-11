США и ВОЗ передали Кыргызстану средства защиты от коронавируса

Агентство США по международному развитию и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передали средства индивидуальной защиты Минздраву Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, средства переданы в рамках пакета ранней помощи в подготовке и предотвращении распространения нового вируса на территории КР.

Переданы 10 тысяч хирургических масок, 10 тысяч перчаток, 1,4 тысячи халатов, 200 защитных очков и 200 масок для лица типа FFP2.

«Средства индивидуальной защиты позволят медицинским работникам и лицам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по всей стране, быстро и безопасно реагировать на потенциально зараженных пациентов», — подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что средства защиты поставляются по просьбе кабмина Кыргызстана для обеспечения готовности к возможному проникновению в республику коронавируса.

В ведомстве добавили, что в дополнение к этой помощи 3 марта 2020 года правительство США объявило о выделении $37 миллионов для 25 государств, включая КР, на поддержку усилий по сдерживанию эпидемии в высокоприоритетных странах.