Один из задержанных участников митинга сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова состоит на психиатрическом учете. Об этом журналистам сообщили его родственники.

Выяснилось, что молодой человек вышел из дома 29 февраля и не вернулся. Близкие искали его, но не могли найти.

Как рассказали родственники, они увидели в интернете видео с митинга в Бишкеке и опознали своего младшего брата. По их версии, молодой человек попал на акцию протеста случайно.

Известно, что решением Свердловского районного суда столицы Тилекберди уулу Азиз арестован сроком на два месяца и содержится в исправительном учреждении № 21.

Напомним, что 2 марта в Бишкеке прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, пострадали более 20 сотрудников милиции.