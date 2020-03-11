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Общество

Один из арестованных на митинге за Садыра Жапарова — психически больной человек

Один из задержанных участников митинга сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова состоит на психиатрическом учете. Об этом журналистам сообщили его родственники.

Выяснилось, что молодой человек вышел из дома 29 февраля и не вернулся. Близкие искали его, но не могли найти.

Как рассказали родственники, они увидели в интернете видео с митинга в Бишкеке и опознали своего младшего брата. По их версии, молодой человек попал на акцию протеста случайно.

Известно, что решением Свердловского районного суда столицы Тилекберди уулу Азиз арестован сроком на два месяца и содержится в исправительном учреждении № 21.

Напомним, что 2 марта в Бишкеке прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, пострадали более 20 сотрудников милиции.

В числе прочих были задержаны организаторы акции протеста — брат политика Сабыр Жапаров, активист Амангелды Артыков и экс-нардеп Каныбек Осмоналиев. Брата после профилактической беседы отпустили.

Агрессивные женщины нападали на работников парламента, которые после рабочего дня выходили из здания «Белого дома». Личность одной из них установили, женщину задержали. Решением суда она также арестована сроком на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146088/
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