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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Избиение инвалидов. Милиция начала досудебное производство

Милиция начала досудебное производство по заявлению сотрудницы Бишкекского социального стационарного учреждения (БССУ) Ирины Побежимовой. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев.

Отметим, Ирина Побежимова в своем заявлении указала, что директор учреждения Адилбек Козубаев оскорбляет сотрудников, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, Козубаев избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву он запер в подвале.

Бактыбек Жумашев также рассказал, что есть видео, где показано, как некоторые издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все эти факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР. 

Отметим, это уже не первый скандал в этом соцучреждении. Экс-директор Эркингуль Абдылдаева судилась с Министерством социального развития и труда из-за незаконного увольнения. Она выиграла суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146082/
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