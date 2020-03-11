Избиение инвалидов. Милиция начала досудебное производство

Милиция начала досудебное производство по заявлению сотрудницы Бишкекского социального стационарного учреждения (БССУ) Ирины Побежимовой. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев.

Отметим, Ирина Побежимова в своем заявлении указала, что директор учреждения Адилбек Козубаев оскорбляет сотрудников, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, Козубаев избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву он запер в подвале.

Бактыбек Жумашев также рассказал, что есть видео, где показано, как некоторые издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все эти факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.

Отметим, это уже не первый скандал в этом соцучреждении. Экс-директор Эркингуль Абдылдаева судилась с Министерством социального развития и труда из-за незаконного увольнения. Она выиграла суд.