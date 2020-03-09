У кыргызстанца, прибывшего из Турции, анализ на коронавирус отрицательный

У гражданина КР, прибывшего из Стамбула и помещенного в обсервацию в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с температурой, результат первого анализа на коронавирус отрицательный. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, гражданин КР будет находиться в карантине 14 дней.

«Состояние кыргызстанца удовлетворительное, температуры нет. Повторный анализ у него возьмут на 13-й день карантина», — отметили в ведомстве.

Напомним, пациента доставили в больницу из международного аэропорта «Манас». Во время проверки медики обнаружили у него температуру. Его госпитализировали с диагнозом ОРВИ.