Браконьера, угрожавшего оружием и удерживавшего егеря, оштрафовали

Браконьер, который угрожал оружием и удерживал егеря, оштрафован на 1 миллион сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, Джети-Огузский районный суд удовлетворил исковое заявление департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ. Штраф взыскан за нарушение природоохранного законодательства.

Читайте по теме Егеря охотугодий не защищены, им каждый день угрожают

В пресс-службе добавили, что судебные разбирательства по возбужденным уголовным делам по статьям «Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья» и «Уничтожение животных» УК КР продолжаются.

В ведомстве напомнили, что сотрудники департамента задержали браконьера 4 декабря 2019 года с незаконно добытым архаром. При задержании и попытке изъятия огнестрельного оружия и туши убитого животного охотник оказал сопротивление, угрожал их застрелить и не дал возможность составить протокол о нарушении.

«До прибытия мобильной группы ГАООСиЛХ браконьер скрылся верхом на лощади, захватив тушу архара. Позднее он вернулся с приятелем и захватил сотрудника агентства и егеря. Угрожая оружием, злоумышленники насильно удерживали их более трех часов. В надежде избавиться от улик и доказательств они забрали у них смартфоны и удалили видеозаписи момента задержания», — подчеркнули в госагентстве.