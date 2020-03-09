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Общество

Читатели 24.kg негативно оценили работу политических партий в Жогорку Кенеше

Каждая предвыборная кампания в Жогорку Кенеш сопровождается красивыми программами и обещаниями политических партий. Но после того как формируется парламент, политики зачастую забывают о том, что они говорили избирателям.

Редакция 24.kg предложила читателям оценить эффективность работы депутатских объединений в Жогорку Кенеше. Мнение читателей оказалось далеко не в пользу народных избранников.

Так, 73 процента считают, что все партии, представленные в Жогорку Кенеше, поработали плохо.

Наиболее положительно читатели отнеслись к «Ата Мекену», признав работу партии эффективной, — 9 процентов. Далее следуют «Республика — Ата Журт» — 6 процентов и СДПК — 4 процента. Остальные партии — «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Бир Бол» получили только по 1 проценту положительных откликов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145864/
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20:41
Читатели 24.kg негативно оценили работу политических партий в Жогорку Кенеше Читатели 24.kg негативно оценили работу политических па...
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