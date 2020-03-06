Карантин из-за коронавируса в учебных заведениях вводить не будут

Карантин в учебных заведениях вводить не будут. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

«Сегодня нет оснований для того, чтобы отправить на каникулы учащихся вузов и школ. Ни одного случая заболевания в стране не зафиксировано», — сказал он.

Но в то же время Минздрав рекомендовал министерствам и ведомствам, другим организациям воздержаться от проведения массовых мероприятий.

«Мы обратились ко всем руководителям вне зависимости от форм собственности. Надеюсь, люди отнесутся к этому с пониманием», — сказал он.