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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Карантин из-за коронавируса в учебных заведениях вводить не будут

Карантин в учебных заведениях вводить не будут. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

«Сегодня нет оснований для того, чтобы отправить на каникулы учащихся вузов и школ. Ни одного случая заболевания в стране не зафиксировано», — сказал он.

Но в то же время Минздрав рекомендовал министерствам и ведомствам, другим организациям воздержаться от проведения массовых мероприятий.

«Мы обратились ко всем руководителям вне зависимости от форм собственности. Надеюсь, люди отнесутся к этому с пониманием», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145696/
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