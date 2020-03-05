Суд по событиям в Кой-Таше. В отводе судьи Марата Сыдыкова адвокатам отказано

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Ранее адвокаты подсудимых заявили отвод судье Марату Сыдыкову. Они объяснили это тем, что он не удовлетворил ходатайство о председательстве суда присяжных. Защита также ходатайствовала о запросе в Конституционную палату и просила указать ссылку на то, что проведения судов присяжных отложены до 2025 года.

Судья пришел к выводу, что не видит оснований для самоотвода, и отказал в нем.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.