Суд по событиям в Кой-Таше. Судье Марату Сыдыкову заявлен отвод

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Подсудимая Ирина Карамушкина сообщила, что адвокат Замир Жоошев заявил отвод судье Марату Сыдыкову. Последний, по ее словам, отказывает в удовлетворении всех ходатайств защиты.

«Сегодня несколько раз адвокаты заявляли ходатайства о проведении заседаний под председательством суда присяжных. Гособвинители утверждали, что на институт присяжных нет финансирования. Однако по закону суды присяжных есть. Другие ходатайства тоже были отклонены судьей. Поэтому адвокат Замир Жоошев заявил отвод, его поддержали коллеги и обвиняемые», — сказала Ирина Карамушкина.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.