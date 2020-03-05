17:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Подсудимого Фархада Баабиева удалили из зала суда по кой-ташским событиям

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Адвокат Замир Жоошев сообщил, что он хотел заявить ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием суда присяжных. Однако, по его словам, судья Марат Сыдыков не дал ему возможности это сделать.

«Судья должен был рассмотреть мое ходатайство, а затем отказать или удовлетворить. Но он даже не принял прошение, хотя это не предусмотрено в законе», — сказал Замир Жоошев.

Он добавил, что один из подсудимых — Фархад Баабиев возмутился таким решением судьи и потребовал от него выслушать ходатайство адвоката. За неуважение к суду его удалили из зала.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145622/
просмотров: 833
Версия для печати
Материалы по теме
Подсудимые по кой-ташским событиям ходатайствуют об открытом процессе
Подсудимые по событиям в Кой-Таше просят проводить заседания во Дворце спорта
В суде по делу о событиях в Кой-Таше произошел скандал
Суд по событиям в Кой-Таше. Начался сбор подписей за открытость процесса
Суд по событиям в Кой-Таше. Журналистов не пускают в зал заседания
Онлайн-связь с судами и исправительными колониями наладили в ГСИН
В скотских условиях содержат следственно-арестованных в Сокулукском райсуде
Отпустить из СИЗО-1 беременную мать четверых малолетних детей просит омбудсмен
Освобождение Азиза Батукаева. В медицинском заключении есть противоречия
Только треть кыргызстанцев оценили хорошо работу судов
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Бизнес
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
5 марта, четверг
16:26
Подсудимого Фархада Баабиева удалили из зала суда по кой-ташским событиям Подсудимого Фархада Баабиева удалили из зала суда по ко...
16:03
Зеленая река Аламедин. По предварительным данным, в воду попал краситель
16:01
Депутаты кенеша Кара-Балты просят обратить внимание на проблемы города
16:01
Бишкекчане подозревают у депутатов неизвестный вирус обещаний. Опрос горожан
15:43
Подсудимые по кой-ташским событиям ходатайствуют об открытом процессе