Подсудимого Фархада Баабиева удалили из зала суда по кой-ташским событиям

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Адвокат Замир Жоошев сообщил, что он хотел заявить ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием суда присяжных. Однако, по его словам, судья Марат Сыдыков не дал ему возможности это сделать.

«Судья должен был рассмотреть мое ходатайство, а затем отказать или удовлетворить. Но он даже не принял прошение, хотя это не предусмотрено в законе», — сказал Замир Жоошев.

Он добавил, что один из подсудимых — Фархад Баабиев возмутился таким решением судьи и потребовал от него выслушать ходатайство адвоката. За неуважение к суду его удалили из зала.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.