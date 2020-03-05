Подсудимые по кой-ташским событиям ходатайствуют об открытом процессе

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Адвокат Замир Жоошев сообщил журналистам, что все подсудимые требуют открытого судебного процесса.

В частности, обвиняемые подписали обращение к суду о том, чтобы им предоставили большой зал в Бишкеке.

«Народ имеет право знать правду. Поэтому мы обращаемся к суду о принятии единственно верного решения о проведении открытого судебного разбирательства с участием СМИ и гражданского общества. Это будет исторический судебный процесс, поскольку в нем в качестве обвиняемого будет принимать участие единственный не сбежавший из Кыргызстана всенародно избранный президент страны. Мы не верим в объективность нынешней судебной системы. Поэтому будет правильным проведение суда в одном из больших залов Бишкека», — указывается в обращении.

Замир Жоошев отметил, что предпосылок к проведению закрытого процесса нет. Следствие засекретило четыре тома уголовного дела, где имеются показания сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ и тех, кто подписал соглашение о сотрудничестве.

«Имена сотрудников «Альфа» засекречены, по делу они проходят под псевдонимами. Никто не сможет узнать Советов Советовичей Советовых. Эти тома засекретили для того, чтобы мы не узнали имена тех, кто пошел на сделку со следствием. Показания этих людей не могут быть отнесены к государственной или военной тайне», — сказал Замир Жоошев.

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Стоит отметить, что имена обвиняемых, заключивших сделку со следствием, широкая общественность уже знает.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.