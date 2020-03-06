В Бишкеке 6 марта дождь, вечером мокрый снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 11 часов 29 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

в ТРЦ Asia Mall проходит цветочная ярмарка;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки «Весна идет — весне дорогу» и «Семь цветов Солнца»;

«Галерея М» — на выставку «Узелок солнца»;

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приготовила праздничный концерт.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Белорусская, 2/2, Исанова, 94;

9.00-18.00 — отрезки улиц Месароша, Обской, Абдраева, Арзамасской, Шуш-Тубе, 2-й Товарной, Коперника, проспектов Айтматова, Дэн Сяопина, тупик Почтовый;

9.30-11.00 — улицы Суванбердиева, 106, 108, Жукеева-Пудовкина, 43а, 43, 45, 47, 53а;

9.30-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Рязанской, Буденного, Лумумбы, переулок Чувашский, улицы Тыныстанова, 20, Абая, 14, 20;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Айылчиева, Кара-Кужур, Южная магистраль);

11.00-17.00 — улица Скрябина, 76, 78, 78а.

У кого намечается той

Махабат Мавлянова

Родилась в 1975 году в селе Кулатова Ноокатского района Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Жоомарт Шамканов

Родился 6 марта 1978 года в селе Сокулук. Глава дирекции по олимпийским видам спорта.

Памятные даты

В Кыргызстане ратифицировано Соглашение о создании СНГ

Фото из интернета. Эмблема Содружества Независимых Государств

Соглашение в Кыргызстане ратифицировано в 1992 году. С этого момента КР является членом Содружества.

СНГ основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путем подписания 8 декабря 1991-го в Вискулях (Беловежская Пуща) Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Уже 10 декабря соглашение ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России.

13 декабря 1991 года в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию, но при условии обеспечения равноправного участия субъектов распадающегося Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей.

Переименованы некоторые районы Кыргызстана

В 1992 году Джаны-Джольский район Джалал-Абадской области переименован в Аксыйский (с центром в селе Кербен), а Ленинский район этой же области — в Ноокенский (с центром в селе Масы).

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касым Каимов

Фото open.kg. Касым Каимов

Родился 6 марта 1926 года в селе Озгоруш Таласского района одноименной области. Журналист, прозаик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

В 1955-м издана первая книга рассказов «Сонку жолугушуу» («Последняя встреча»). Значительным событием в творчестве писателя явился роман «Атай», изданный в 1961 году и посвященный певцу-импровизатору Атаю Огонбаеву.

Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов (1969-1978).

Умер 13 июля 1989-го.

Умер писатель Айткулу Убукеев

Фото open.kg. Айткулу Убукеев

Родился 9 мая 1905 года в селе Кереге-Таш. Прозаик, литературный критик.

Родоначальник кыргызской сатиры. Один из первых сотрудников журнала «Чалкан».

Значительный вклад внес писатель и в художественную прозу. Самое крупное произведение Айткулу Убукеева — роман «Холм раздоров» — охватывает почти 10-летний период жизни кыргызских айылов в предреволюционные годы.

Умер 6 марта 1973-го.