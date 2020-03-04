Закон об отчете НПО принят в первом чтении. Депутатов обвинили в нарушениях

Сегодня Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования.

Комитет гражданского контроля призывает депутатов ЖК обратить внимание на множественные нарушения законодательства и Конституции при рассмотрении законопроекта и требуют отозвать его. Поправки в закон, напомним, инициировал депутат Бактыбек Райымкулов из фракции «Республика — Ата Журт».

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Комитет гражданского контроля подготовил анализ нарушений законодательства при внесении и рассмотрении Жогорку Кенешем поправок в закон об НПО. В комитете отмечают, что законопроект направлен на ужесточение государственного контроля за деятельностью некоммерческих организаций путем установления дополнительных форм отчетности.

«Несколько некоммерческих организаций ранее провели юридический анализ законопроекта и выявили множество правовых норм, не соответствующих Конституции и законодательству республики. Замечания по этому поводу были направлены на имя депутата Бактыбека Райымкулова в качестве официальных письменных предложений в рамках предусмотренной законом процедуры общественного обсуждения. Однако до настоящего времени он не предоставил ответ ни на одно обращение», — говорится в заявлении комитета.

В ходе обсуждений инициатор Райымкулов заявил, что к ним поступило только одно письменное обращение. Но на самом деле в адрес инициаторов было направлено множество предложений, в том числе об отзыве законопроекта, под которым подписались более ста различных общественных организаций и гражданских активистов.

«Однако в адрес обратившихся НПО так и не поступил ответ по результатам рассмотрения их письменных обращений», — подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что допущены множественные нарушения законодательства страны, включая Закон «О регламенте Жогорку Кенеша», которые допустили должностные лица парламента при рассмотрении поправок.

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«Законопроект подлежал возвращению его инициаторам в связи с тем, что они не определили и не согласовали с правительством источник финансирования, так как проект предполагает увеличение расходов за счет средств республиканского бюджета. Однако торага ЖК Дастанбек Джумабеков этого не сделал», — замечают в комитете.

Не выдержаны также сроки, говорится в заявлении, ведь по регламенту с момента регистрации до направления законопроекта во фракции и комитеты должно пройти около недели. Поправкам Бактыбека Райымкулова же должностные лица Жогорку Кенеша организовали прохождение предусмотренных законом процедур всего за один(!) рабочий день.

«Согласно информации, размещенной на официальном сайте Жогорку Кенеша, законопроект официально внесен в парламент 6 февраля 2020 года и уже на следующий же день, 7 февраля, были готовы заключения специализированных видов экспертизы, в которых не указано ни одного слова о нарушениях Конституции, допущенной проектом дискриминации, нецелесообразности дублирования отчетности», — поясняется в заявлении.

К тому же, как отмечают в Комитете гражданского контроля, заключения специализированных видов экспертизы не соответствуют установленным стандартам.

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«Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению не имеет полномочий подготавливать и рассматривать данный законопроект, так как, согласно постановлению парламента, рассмотрение вопросов регулирования деятельности некоммерческих организаций относится к ведению комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Однако в нарушение требований комитет по соцвопросам 17 февраля рассмотрел и одобрил концепцию законопроекта без заключения кабмина, которое было одобрено только 21 февраля», — говорится в заявлении.

В справке-обосновании к проекту закона указано, что его принятие не потребует дополнительного финансирования из республиканского бюджета, о чем также неоднократно заявляют его инициаторы. «Но фактически для реализации данного законопроекта потребуются значительные финансовые средства из государственного бюджета, поскольку на Министерство юстиции возлагается дополнительная функция по размещению на официальном сайте соответствующих сведений (отчетов НКО), что приведет в последующем к расходованию дополнительных ресурсов в виде увеличения штатной численности, модернизации сайта (включая закупку оборудования)», — замечают в комитете.

В ходе обсуждений отдельные парламентарии также подчеркивали, что в проекте закона есть положения явно дискриминационного характера, поскольку документ предполагает установление более жестких форм отчетности в отношении только трех организационно-правовых форм некоммерческих организаций из их общего количества.

Вопросы финансирования таких видов НКО, как политические партии, религиозные организации, профессиональные союзы и другие, по неизвестным причинам инициаторов проекта не интересуют. Из заявления Комитета гражданского контроля

«В ответ на эти доводы некоторые депутаты заявили, что они планируют внедрение аналогичных механизмов отчетности также и в отношении других видов НКО. Принимая во внимание гарантированный Конституцией запрет на любые проявления дискриминации, инициаторы должны доработать свой проект и подготовить пакет законопроектов, включив в число субъектов дополнительной отчетности все другие виды НКО», — считают в комитете.

Комитет гражданского контроля призывает депутатов Жогорку Кенеша обратить внимание на указанные факты и вернуть без рассмотрения инициатору Бактыбеку Райымкулову до устранения всех допущенных нарушений.