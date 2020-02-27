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Власть

Аиду Касымалиеву интересует, кто надоумил коллегу требовать отчетности от НПО

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева поинтересовалась, кто надоумил автора скандальных поправок в закон о деятельности НПО выступить с инициативой. Бактыбек Райымкулов, напомним, разработал проект документа, обязывающий неправительственные организациии отчитываться об источниках финансирования.

Член фракции «Республика — Ата Журт» ответил, что это просьба народа.

«Давайте тогда и в отношении религиозных организаций требовать, чтобы они открыто публиковали все сведения о грантах. А то получается какая-то дискриминация. К тому же НПО очень много делают для страны, зачем лезть к ним в кошелек? Чего мы этим добьемся, кроме того, что опять восстановим против себя гражданское общество?» — сказал нардеп Дастан Бекешев и добавил, что на самом деле эти поправки написаны под пять-шесть НПО, которые занимаются политикой, а в итоге пострадает весь некоммерческий сектор.

А его коллега Кожобек Рыспаев поддержал инициатора. Он считает, что такой закон нужен.

«Они получают деньги из-за границы и раздают людям. На что, откуда эти средства, ничего неизвестно. Народ имеет право знать. Если они чисты перед законом, то им скрывать нечего», — сказал Кожобек Рыспаев.

Парламентарий Айнуру Алтыбаева тоже поддерживает Бактыбека Райымкулова. Она привела в пример политические партии. Они отчитываются в обязательном порядке. «А почему НПО должны стоять особняком? Должна быть прозрачность финансирования любого органа», — отметила депутат.

В итоге документ отправлен на голосование в первом чтении.

Ранее отчетности НПО о своих донорах требовали и представители движения «Кырк чоро».

Правозащитники подчеркнули, что в демократических странах требование о публикации отчетов могут устанавливать только для тех НКО, которые дополнительно приобрели статус благотворительной или общественно полезной организации.

В 2016 году парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144966/
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Аиду Касымалиеву интересует, кто надоумил коллегу требовать отчетности от НПО