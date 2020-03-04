11:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. В зале заседаний улучшили условия для адвокатов

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В зале судебного заседания улучшили условия работы для всех участников процесса. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев. Он отметил, что в зале добавили столы и стулья. 

«Вчера мы говорили о том, что для адвокатов нет условий — не хватает мебели. Эту проблему решили», — сказал Замир Жоошев.

Адвокат отметил, что по уголовному делу проходят 19 фигурантов. Подсудимые, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО-1, помещены в стеклянный аквариум зала заседания.

«Мы подали ходатайство, чтобы они не находились в этом аквариуме. Так как существует презумпция невиновности», — сказал юрист.

Напомним, накануне подсудимая Кундуз Жолдубаева заявила, что в зале заседаний отсутствуют какие-либо условия. В частности, представители защиты не могут разложить свои документы, не хватает мест для всех обвиняемых.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145420/
просмотров: 499
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня. Алмазбек Атамбаев на судебном процессе по событиям в Кой-Таше
Подсудимые по событиям в Кой-Таше просят проводить заседания во Дворце спорта
В суде по делу о событиях в Кой-Таше произошел скандал
Суд по событиям в Кой-Таше. Начался сбор подписей за открытость процесса
Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты настаивают на открытом процессе
Суд по событиям в Кой-Таше. Журналистов не пускают в зал заседания
Алмазбек Атамбаев подтвердил участие в предварительных слушаниях по Кой-Ташу
Курсан Асанов ужинал в отеле «Ак-Кеме». Комментарий МВД на события 7 августа
Дело по Кой-Ташу. Обвиняемый Алмазбек Атамбаев намерен принять участие в суде
Дело по Кой-Ташу. Стала известна дата предварительных слушаний
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Бизнес
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
4 марта, среда
11:25
Опять оговорка? Спикер заявил о пунктуальности законов, имея в виду актуальность Опять оговорка? Спикер заявил о пунктуальности законов,...
11:10
Депутат возмутился нападением митингующих на сотрудников Жогорку Кенеша
11:09
В Бишкеке джип протаранил три машины и врезался в дерево
11:09
Кыргызстанцы не будут голосовать за партии, которые не размещают рекламные щиты
11:03
В параде Победы в Москве примут участие три ветерана из Кыргызстана