Суд по событиям в Кой-Таше. В зале заседаний улучшили условия для адвокатов

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В зале судебного заседания улучшили условия работы для всех участников процесса. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев. Он отметил, что в зале добавили столы и стулья.

«Вчера мы говорили о том, что для адвокатов нет условий — не хватает мебели. Эту проблему решили», — сказал Замир Жоошев.

Адвокат отметил, что по уголовному делу проходят 19 фигурантов. Подсудимые, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО-1, помещены в стеклянный аквариум зала заседания.

«Мы подали ходатайство, чтобы они не находились в этом аквариуме. Так как существует презумпция невиновности», — сказал юрист.

Напомним, накануне подсудимая Кундуз Жолдубаева заявила, что в зале заседаний отсутствуют какие-либо условия. В частности, представители защиты не могут разложить свои документы, не хватает мест для всех обвиняемых.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.