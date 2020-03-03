В суде по делу о событиях в Кой-Таше произошел скандал

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

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Отметим, что в зал судебных заседаний никого, кроме обвиняемых и их адвокатов, не пускают.

Между родственниками подсудимых и судебными исполнителями произошел скандал. Родственница Алмазбека Атамбаева хотела пройти в коридор, чтобы увидеть бывшего президента. Мать другого обвиняемого тоже просила хотя бы посмотреть на него.

Судебный исполнитель попытался объяснить, что в зал не пускают даже его, поскольку предварительные слушания проходят в закрытом режиме.

Женщины стали эмоционально на повышенных тонах требовать пропустить их в зал судебных заседаний.

Судебное разбирательство проводится под председательством судьи Марата Сыдыкова.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.