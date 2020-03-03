Суд по событиям в Кой-Таше. Начался сбор подписей за открытость процесса

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В зал судебных заседаний не пускают ни родственников обвиняемых, ни прессу, ни сторонников. Вход перекрыли сотрудники милиции. Ни каких комментариев в суде не дают.

В коридоре начали сбор подписей под обращением к суду с требованием проведения открытого судебного разбирательства.

«Мы, народ и общественность Кыргызстана, сомневаемся в объективности следствия, уверены в политизации дела. Следствию и судебным органам в случае их беспристрастности выгодно проводить открытые судебные заседания с участием всех желающих граждан с разрешением фото- и видеосъемки», — указывается в обращении.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.