10:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Всего за медицинской помощью после митинга в Бишкеке обратилось 22 человека

Всего в организации здравоохранения Бишкека после митинга сторонников Садыра Жапарова за медицинской помощью обратилось 22 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, из них 3 гражданских и 19 сотрудников силовых структур.

«21 человек после оказания первой помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.

В отделение нейротравмы Нацгоспиталя госпитализирован сотрудник милиции с сотрясением головного мозга, ушибом и растяжением шейного отдела позвоночника. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, что вчера в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями.

По факту беспорядков возбудили уголовное дело по статье «Покушение на насильственный захват власти» УК КР.

Задержаны организаторы акции протеста — брат политика Сабыр Жапаров, активист Амангелды Артыков и экс-нардеп Каныбек Осмоналиев.

Более ста участников митинга доставлены в милицию. Их привлекут к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145313/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
После митинга: из 166 задержанных 162 отпущены после установления личности
После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на захват власти
В больницу обратились 18 милиционеров после митинга сторонников Садыра Жапарова
После митинга: минувшая ночь в Бишкеке прошла спокойно, без инцидентов
После митинга в поддержку Садыра Жапарова в милицию доставлены около 60 человек
После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Мэрия Бишкека обратится в суд, чтобы запретить митинги в столице
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Как это было
Два сотрудника милиции обратились в больницу с ушибами
С площади Ала-Тоо вывезли около тонны мусора
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Бизнес
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
3 марта, вторник
10:13
После митинга: из 166 задержанных 162 отпущены после установления личности После митинга: из 166 задержанных 162 отпущены после ус...
10:13
Всего за медицинской помощью после митинга в Бишкеке обратилось 22 человека
10:01
После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на захват власти
10:00
Обещания «Бир Бола» и «Ата Мекена». Хотели как лучше, а получилось...
09:58
В Кыргызстане отмечается День государственного флага