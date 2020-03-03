Всего за медицинской помощью после митинга в Бишкеке обратилось 22 человека

Всего в организации здравоохранения Бишкека после митинга сторонников Садыра Жапарова за медицинской помощью обратилось 22 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, из них 3 гражданских и 19 сотрудников силовых структур.

«21 человек после оказания первой помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.

В отделение нейротравмы Нацгоспиталя госпитализирован сотрудник милиции с сотрясением головного мозга, ушибом и растяжением шейного отдела позвоночника. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, что вчера в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями.

По факту беспорядков возбудили уголовное дело по статье «Покушение на насильственный захват власти» УК КР.

Задержаны организаторы акции протеста — брат политика Сабыр Жапаров, активист Амангелды Артыков и экс-нардеп Каныбек Осмоналиев.

Более ста участников митинга доставлены в милицию. Их привлекут к административной ответственности за нарушение общественного порядка.