23:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мэрия Бишкека обратится в суд, чтобы запретить митинги в столице

Мэрия Бишкека обратится в суд, чтобы запретить митинги в столице. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, мэрия оценивает митинг как массовые беспорядки с попытками перекрытия улиц, нападений на милицию, захватом «Белого дома», порчей имущества бизнеса и уничтожением элементов благоустройства города.

«Совершенно очевидно, что организаторам акции протеста нужны были беспорядки с целью дестабилизации обстановки в стране. Все это тревожит горожан, бизнес и туристов. Шантаж, беспорядки, вседозволенность и анархия только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это все трагедией. Примеры в истории нашей республики имеются. Это все делалось не для блага людей, а ради чьих-то политических и корыстных целей», — отметили в пресс-службе.

В муниципалитете напомнили: с организаторами митинга была договоренность, что они проведут акцию и мирно разойдутся.

«Но своими действиями они просто вынудили милицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно», — подчеркнули в мэрии.

В муниципалитете поблагодарили сотрудников за выполнение их долга и сохранение порядка в столице.

«В связи с последними событиями на площади Ала-Тоо, а также с угрозой эпидемии коронавируса мэрия Бишкека, пользуясь своим правом, вынуждена обратиться в суд для запрета проведения митингов в центре города», — добавили там.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145287/
просмотров: 546
Версия для печати
Материалы по теме
После митинга брата Садыра Жапарова и депутата Анвара Артыкова доставили в ГКНБ
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Как это было
Два сотрудника милиции обратились в больницу с ушибами
С площади Ала-Тоо вывезли около тонны мусора
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Милиция задержала около 20 человек
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
В Национальный госпиталь обратилась девушка. В нее попала резиновая пуля
Организаторы митинга должны возместить ущерб
Разгон митинга сторонников Садыра Жапарова. Один милиционер получил травму
К бригадам Центра экстренной медицины никто на площади не обращался
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Бизнес
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
2 марта, понедельник
22:57
После митинга брата Садыра Жапарова и депутата Анвара Артыкова доставили в ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и депутата Анвара А...
22:28
В третьем туре чемпионата КР по настольному теннису победил Талгат Сагындыков
22:12
Мэрия Бишкека обратится в суд, чтобы запретить митинги в столице
22:01
Антивандальные светильники устанавливают в подземных переходах в Бишкеке
21:40
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Как это было