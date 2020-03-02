Мэрия Бишкека обратится в суд, чтобы запретить митинги в столице. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. По ее данным, мэрия оценивает митинг как массовые беспорядки с попытками перекрытия улиц, нападений на милицию, захватом «Белого дома», порчей имущества бизнеса и уничтожением элементов благоустройства города.

«Совершенно очевидно, что организаторам акции протеста нужны были беспорядки с целью дестабилизации обстановки в стране. Все это тревожит горожан, бизнес и туристов. Шантаж, беспорядки, вседозволенность и анархия только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это все трагедией. Примеры в истории нашей республики имеются. Это все делалось не для блага людей, а ради чьих-то политических и корыстных целей», — отметили в пресс-службе.

В муниципалитете напомнили: с организаторами митинга была договоренность, что они проведут акцию и мирно разойдутся. «Но своими действиями они просто вынудили милицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно», — подчеркнули в мэрии.