«Я тоже хочу миллион». Рэперы записали песню о кыргызских чиновниках

«Я тоже хочу миллион, тоже хочу иметь счет за рубежом. Но не таким путем, грабя государство и людей, проживающих в нем», — поют в своей новой песне участники отечественной рэп-группы A.P.

Исполнители затронули злободневные темы, параллельно высмеивая политическую элиту за их неудачные высказывания и критикуя правоохранительные органы за «отсутствие» коррупции.

Рэперы также уделили внимание проблеме смога в Бишкеке, давлению на свободу слова и митингам.

Согласно информации в открытых источниках, A.P. — группа, состоящая из трех участников.

«В музыку пришли в начале 2000 годов и по сей день больны ею... Мы верим, что музыка — это голос особого духа, задача которого собирать мечты мира, и который, проходя через сознание людей, способен уладить, пусть даже на короткое время, их раздоры или потрясти души, разрушая социальные неудобства...», — пишут о себе музыканты в соцсетях.