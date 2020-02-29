Масок нет, но вы держитесь. Почему средства защиты оказались дефицитным товаром

Пользователи Facebook на протяжении нескольких дней жалуются на то, что ни в одной аптеке Бишкека не осталось медицинских масок.

1 Ленинский район Ленинский район

Корреспондентрешил проверить, действительно ли это так, и зашел в 15 аптек в четырех районах столицы.

В первом аптечном пункте Ленинского района маски в наличии были. Фармацевт рассказала, что с начала января 2020 года их стоимость резко поднялась. В декабре 2019-го их продавали по 5-6 сомов, а сейчас по 14. Правда, на руки отпускают не более 10 штук.

Фото 24.kg. В первом аптечном пункте Ленинского района маски в наличии есть. Цена — 14 сомов

В четырех других аптеках, расположенных в этом же районе, масок в наличии не оказалось. Один продавец рассказал, что их не поставляют уже месяц и когда они появятся на прилавках, неизвестно. Другой фармацевт отметил, что этот товар не завозят уже две недели. До того, как маски исчезли с прилавков этих аптечных пунктов, их продавали по 10 сомов.

2 Первомайский район Первомайский район

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В одном из торговых центров Первомайского района при входе в аптеку висит вывеска с предложением приобрести набор средств (в том числе и маску) для профилактики вирусов за 148 сомов.

Фармацевт рассказала, что долгое время в этом пункте масок не было — завезли только 27 февраля. Сейчас продают их по 15 сомов, не более 10 единиц в одни руки. Ранее стоимость составляла 5-7 сомов. Однако продавец отказалась продать маску корреспонденту 24.kg, когда узнала, что он журналист, испугалась и убежала.

Фото 24.kg. Вывеска с предложением приобрести набор средств (в том числе и маску) для профилактики вирусов за 148 сомов

В двух других аптеках этого района та же история — масок нет около месяца, никто из фармацевтов не знает, почему их нет и когда появятся.

3 Свердловский и Октябрьский районы Свердловский и Октябрьский районы

Фото 24.kg. В семи аптечных пунктах Свердловского и Октябрьского районов масок в наличии также не оказалось

В итоге из 15 аптек Бишкека только в двух есть медицинские маски.

В семи аптечных пунктах Свердловского и Октябрьского районов масок в наличии также не оказалось. Где-то закончились месяц назад, где-то — около 10 дней. В начале января их продавали по 15 сомов. На вопрос, знают ли фармацевты, почему так резко подскочила цена на маски, отвечают, что поставщики поднимают стоимость и не объясняют причин.

Кстати, практически во всех аптеках Чуйской области масок тоже нет.

Фармацевты Панфиловского района рассказали, что последний раз маски завозили в декабре, но они были тонкие и веревки отрывались.