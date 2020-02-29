Масок нет, но вы держитесь. Почему средства защиты оказались дефицитным товаром

Пользователи Facebook на протяжении нескольких дней жалуются на то, что ни в одной аптеке Бишкека не осталось медицинских масок.
В первом аптечном пункте Ленинского района маски в наличии были. Фармацевт рассказала, что с начала января 2020 года их стоимость резко поднялась. В декабре 2019-го их продавали по 5-6 сомов, а сейчас по 14. Правда, на руки отпускают не более 10 штук.
В четырех других аптеках, расположенных в этом же районе, масок в наличии не оказалось. Один продавец рассказал, что их не поставляют уже месяц и когда они появятся на прилавках, неизвестно. Другой фармацевт отметил, что этот товар не завозят уже две недели. До того, как маски исчезли с прилавков этих аптечных пунктов, их продавали по 10 сомов.
В одном из торговых центров Первомайского района при входе в аптеку висит вывеска с предложением приобрести набор средств (в том числе и маску) для профилактики вирусов за 148 сомов.
Фармацевт рассказала, что долгое время в этом пункте масок не было — завезли только 27 февраля. Сейчас продают их по 15 сомов, не более 10 единиц в одни руки. Ранее стоимость составляла 5-7 сомов. Однако продавец отказалась продать маску корреспонденту 24.kg, когда узнала, что он журналист, испугалась и убежала.
В двух других аптеках этого района та же история — масок нет около месяца, никто из фармацевтов не знает, почему их нет и когда появятся.
В итоге из 15 аптек Бишкека только в двух есть медицинские маски.
Кстати, практически во всех аптеках Чуйской области масок тоже нет.