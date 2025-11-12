В школах Бишкека сокращают уроки из-за дефицита электричества? Ответ мэрии

Вопрос о закрытии школ в Бишкеке из-за дефицита электроэнергии не стоит, все занятия идут по расписанию. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, все занятия, проводимые в рамках школьной программы, включаю кружковую работу и дополнительные услуги, продолжаются по расписанию, «никто ничего не сокращает».

Отметим, в соцсетях появилась информация, что из-за энергокризиса в школах Бишкека после 18.00 якобы запрещают использовать электроэнергию. По словам родителей учащихся школы № 38, уроки во вторую смену шли до 19.00, поэтому их будут сокращать, как и послеурочные кружки и секции. Об этом их поставили в известность вчера на родительском собрании.

В комментариях пользователи соцсетей также пишут о том, что в госорганах якобы запрещают включать свет в коридорах, а работу должны завершать строго в 18.00.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище на 2 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. Для обеспечения стабильности энергосистемы государство вынуждено закупать электроэнергию извне. Он призвал граждан экономить свет, отметив, что «каждая лампочка — это сотни литров воды в Токтогулке и дополнительные расходы бюджета».