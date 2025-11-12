10:34
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

В школах Бишкека сокращают уроки из-за дефицита электричества? Ответ мэрии

Вопрос о закрытии школ в Бишкеке из-за дефицита электроэнергии не стоит, все занятия идут по расписанию. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, все занятия, проводимые в рамках школьной программы, включаю кружковую работу и дополнительные услуги, продолжаются по расписанию, «никто ничего не сокращает».

Отметим, в соцсетях появилась информация, что из-за энергокризиса в школах Бишкека после 18.00 якобы запрещают использовать электроэнергию. По словам родителей учащихся школы № 38, уроки во вторую смену шли до 19.00, поэтому их будут сокращать, как и послеурочные кружки и секции. Об этом их поставили в известность вчера на родительском собрании.

В комментариях пользователи соцсетей также пишут о том, что в госорганах якобы запрещают включать свет в коридорах, а работу должны завершать строго в 18.00.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище на  2 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. Для обеспечения стабильности энергосистемы государство вынуждено закупать электроэнергию извне. Он призвал граждан экономить свет, отметив, что «каждая лампочка — это сотни литров воды в Токтогулке и дополнительные расходы бюджета».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350546/
просмотров: 1303
Версия для печати
Материалы по теме
Дайырбек Орунбеков объяснил причины отключений электричества в Кыргызстане
Отключают ли у вас электричество и как часто? Опрос читателей
Кабмин ограничивает освещение госучреждений для экономии электроэнергии
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров
Глава Минэнерго призывает владельцев кафе экономить на наружном освещении
Нефтетрейдеры: В Кыргызстане есть запасы топлива, угрозы дефицита нет
В НЭСК ответили на жалобы регулярного отключения света жителей «Рухий-Мурас»
Жители жилмассива «Рухий Мурас» в Бишкеке жалуются на вечерние отключения света
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12&nbsp;лет Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за&nbsp;просвещение Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
12 ноября, среда
10:34
В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130 В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет...
10:29
Завершена реконструкция четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС
10:20
На зимний ОРТ зарегистрировано более 700 абитуриентов
10:18
Скандальный снос домов в Кок-Жаре — государству вернули землю
10:17
Около 22 процентов всех умышленных убийств в мире связаны с деятельностью ОПГ