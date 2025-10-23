Нефтетрейдеры: В Кыргызстане есть запасы топлива, угрозы дефицита нет

В Кыргызстане созданы достаточные запасы бензина и дизельного топлива, которые позволят сгладить временные перебои с поставками и не допустить дефицита. Об этом сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов в интервью агентству «Кабар».

По его словам, в последние недели в республику поступает меньше нефтепродуктов, так как ряд российских нефтеперерабатывающих заводов — основных поставщиков — проходит плановый и аварийный ремонт.

«Из-за этого запасы нефтетрейдеров сократились примерно на месяц. Однако дефицита не будет — имеющиеся резервы позволяют стабилизировать ситуацию и сдерживать цены», — подчеркнул Канат Эшатов.

Он добавил, что ассоциация нефтетрейдеров совместно с кабинетом министров работает над привлечением дополнительных объемов топлива и предотвращением возможного дефицита на рынке.