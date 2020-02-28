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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Намаз можно читать дома. Минздрав предлагает ограничить массовые мероприятия

Минздрав предложил ограничить число людей на жума-намазе. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, штаб написал соответствующее письмо в Госкомиссию по делам религий и Духовное управление мусульман Кыргызстана.

«По этому вопросу мы еще будем встречаться. Конечно, запрещать проведение пятничных намазов не будут. В целом по стране надо ограничить массовые мероприятия. Желательно, чтобы людей было меньше. Думаю, что намаз можно и дома читать», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

На сегодня общее число заразившихся новым коронавирусом достигло 83 тысяч 342 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145021/
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