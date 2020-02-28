ПДП центральной части Бишкека должен быть отменен. Юрист подал иск в суд

«Я подал в суд на Проект детальной планировки», — об этом 24.kg сообщил юрист, председатель Общественного совета при Госстрое Эрик Ирискулбеков.

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Он отметил, что иск подан в межрайонный суд Бишкека. На следующей неделе станет известно, кто назначен судьей по делу, есть ли замечания к содержательной части иска и принят ли он в производство.

«Я подал иск о незаконности Проекта детальной планировки центральной части Бишкека, чтобы его отменили. Ответчиком выступает Бишкекский горкенеш», — рассказал Эрик Ирискулбеков.

Отметим, ранее о намерениях подать в суд на мэрию и Бишкекский городской кенеш заявляли также представители инициативной группы горожан.

Напомним, горожане обеспокоены, что власть готовит законные механизмы для изъятия частной собственности, основанием для этого может, по их словам, послужить ПДП. А Правила застройки и землепользования только подкрепят это основание.

В безопасности ПДП для частной собственности горожан поспешили заверить в Бишкекглавархитектуре. В итоге оказалось, что дома в столице все же под угрозой изъятия и сноса. В Градостроительном проектном институте и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит.

Мэр Бишкека тоже решил внести ясность. Он не нашел времени для встречи с журналистами, прислав письменные ответы с общими формулировками. После того как тему начали обсуждать в СМИ, отреагировала прокуратура: в Проекте детальной планировки нашли ряд несоответствий.