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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Прибывших из Италии туристок не госпитализировали. В Минздраве объяснили почему

Кыргызстанцы, прилетевшие из Италии, самостоятельно обратились в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ), чтобы сдать анализ на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что сегодня на заседании ЖК депутат Жыргалбек Турускулов заявил, что двоих граждан КР, прибывших из Италии, не проверили на коронавирус.

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«В РКИБ 25 февраля обратились две гражданки Кыргызстана, которые были в Италии. Клинических проявлений заболевания нет, взяты пробы на коронавирус. Результаты отрицательные, температура в норме. Отправлены под домашнее наблюдение медицинских работников по месту жительства. Сегодня в инфекционную больницу обратилась еще одна гражданка КР, которая 13-24 февраля была в Италии, прилетела в Бишкек утром 25 февраля. Взяты пробы на проведение исследования на коронавирус. Никаких клинических проявлений нет, температура в норме. После проведения разъяснительной беседы отправлена под домашнее наблюдение по месту жительства», — сказали в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что их не поместили в карантин сразу потому, что Италия дополнила список неблагополучных стран только 25 февраля. А 24 февраля Кыргызстан ввел карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи и Японии.

«Настоятельно просим не распространять непроверенную информацию и не сеять панику среди населения республики. Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, выявленных случаев коронавируса не зарегистрировано. На 22 санитарно-карантинных пунктах круглосуточно ведут дежурство более 500 врачей», — заметили в Минздраве.

Добавим, что ранее вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова поручила профильным государственным органам тщательно изучить ситуацию по прибывшим из Италии двум гражданам КР, про которых говорил нардеп. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144954/
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