Афиша Бишкека на выходные: празднование Масленицы и звезды российского балета

Театры

29 февраля. Комедия «Уйти или остаться»

Действие происходит в замкнутом пространстве. Так получилось, что однажды две женщины внезапно проснулись... в морге. И никак не могли из него выбраться. К тому же странные звонки, казалось, неработающего телефона, пугали их. Женщины трактуют ситуацию слишком кардинально: варианты — от потустороннего мира до ядерной войны, от путча до нападения бандитов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

29 февраля. Концерт солистов оперы

В программе мировая оперная классика, популярные вокальные произведения и песни.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

1 марта. Балет «Лебединое озеро»

Балет с участием лауреатов международных конкурсов — первой солистки балета и артиста балета Государственного академического Большого театра России Ольги Марченковой и Клима Ефимова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

1 марта. Графическая сюита «Поле»

«Поле» — уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана. Графическая сюита по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» — это новый жанр, новый формат, новые сценические решения.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

27 февраля — 14 марта. Выставка группы AlmaLine

В начале января в поселке Шабдан горной долины Чон-Кемин проведена восьмая зимняя сессия пленэрной живописи «Арткана». Участниками сессии стали члены международной творческой группы AlmaLine — неформального объединения профессиональных живописцев, графиков и скульпторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Акции, концерты, фестивали, кино

29 февраля. Концерт группы «Аура»

Коллектив исполнит свои лучшие произведения. «Аура» под управлением Таалая Бейшеева играет не только джаз или джаз-рок. Участники группы в своем творчестве стараются охватить все интересные музыкальные течения. Артисты пытаются объединить европейскую и национальную музыку.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

29 февраля. Показ фильмов «И то кино»

Это итоговый кинопоказ кыргызских короткометражных фильмов. На этот раз покажут пять короткометражек. У гостей будет возможность обсудить их.

«Лаборатория СИ», 19.00.

1 марта. Празднование Масленицы

Гостей ожидают выступления артистов, народных коллективов, конкурсы, традиционные русские забавы, розыгрыши и многое другое. Есть в программе праздника и традиционное сжигание чучела, и угощение блинами.

Карагачевая роща, 11.30.

29 февраля — 5 марта. Международный музыкальный конкурс для детей «Обон»

В конкурсе примут участие молодые таланты в возрасте от 5 до 15 лет из Казахстана, Узбекистана, Турции и регионов Кыргызстана. Он проводится по таким направлениям, как фортепиано, струнные, духовые и национальные инструменты.

Центральная детская музыкальная школа имени Петра Шубина, 14.00.

7 марта. Музыкальное шоу афротенора Gugulethu

Редкие тембры, неожиданное сочетание вокальных и музыкальных жанров, смелые аранжировки, импровизации, динамичная смена номеров, калейдоскоп сценических костюмов и образов — все это ждет гостей шоу. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Мастер-классы, лекции, тренинги

29 февраля — 1 марта. Мастер-класс по вайрворку

Вы познакомитесь с увлекательным подвидом ювелирного искусства — вайрворком. Приходите за новыми знаниями и навыками, которые приобретете за час. С этим увлекательным делом справятся даже те, кто никогда прежде не занимался рукоделием. Регистрация по телефону 0777990089.

ololoOrmonKhan (суббота), ololoArtStudio (воскресенье), 15.00.

29 февраля. Воркшоп по профессиям будущего

В программе воркшопа выступление спикеров о профессиях, которые востребованы сейчас в Кыргызстане и мире, прогнозы об изменении рынка труда в будущем, рекомендации школьникам, родителям, студентам о том, как определиться с выбором профессии. Регистрация по ссылке.

ololoVictory, 11.00.

1 марта. Мастер-класс по изготовлению открыток

Купив открытки и приняв участие в мастер-классе, вы помогаете организовать весенний праздник для подопечных детского хосписа и их мам.

Кафе «Бублик» (на улице Боконбаева), 11.00.

Для детей

29 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

1 марта. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

1 марта. Спектакли «Маша + Миша» и «Апата»

«Маша + Миша» — эта история известна всем. Забавные приключения, которые произошли в жизни любознательной и неугомонной девочки Маши, а также доброго медведя Миши, не оставят ребят равнодушными.

В истории «Апата» зрители встретятся во дворе маленькой девочки с цыплятами, их любимой мамой-курицей, петухом и кошкой.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.