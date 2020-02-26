Студентов, прибывших из Урумчи, выписали после двухнедельного карантина. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, студенты прибыли в Бишкек из Алматы, куда их доставили при содействии казахской стороны, 13 февраля. После прохождения необходимой проверки на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол», их разместили на карантин во временных пунктах обсервации.

«За время карантина студентов дважды проверили на наличие симптомов нового коронавируса — результаты анализов отрицательные. В этот период с ними контактировали только медицинские работники», — сообщили в ведомстве.