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Общество

Инструмент для отслеживания родительских денег пока работает в тестовом режиме

Модуль «Финансирование школ» на сайте «Электронная запись в школы» пока работает в тестовом режиме. Об этом на презентации продукта сообщил разработчик Азамат Абдыраев.

По его словам, родители смогут видеть информацию как по конкретной школе, так и району.

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«Сразу формируется таблица, где отображаются общий приход и расход фонда, указаны инициалы или название плательщика, класс, статья прихода, дата оплаты и сумма. Такая же информация отображается по расходам», — отметил он.

Азамат Абдыраев добавил, что скоро бухгалтерам выдадут логины и пароли для доступа к базе и они смогут вести отчетность через личный кабинет.

Но представители министерства образования не смогли ответить на вопросы родителей, кто будет оплачивать дополнительную работу.

Советник главы МОиН Расул Абазбек уулу отметил, что сейчас идет формирование единой информационной системы управления образованием, куда будут вноситься данные родителей, учителей и учеников. Поэтому, по его мнению, у бухгалтеров не появится дополнительной нагрузки.

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«У каждой школы будет своя база, в которую будут вноситься данные, их можно экспортировать в модуль. Дополнительно ничего вводить не придется. Бухгалтера сегодня в любом случае вручную вбивают все данные», — сказал он.

Однако родители возразили, что средства поступают на банковские счета фондов, а расчеты ведутся при помощи программы «1-С». По мнению советника, это все можно интегрировать, он поручил разработчикам изучить этот вопрос.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144721/
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