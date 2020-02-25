Суд по Историческому музею. Защита просит вызвать дополнительных свидетелей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в городе Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Адвокат Сапара Исакова Бакытбек Автандил уулу ходатайствовал о вызове дополнительных свидетелей, которые прямо или косвенно проходили по делу.

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«Они являются сотрудниками Министерства культуры, департамента жилищно-гражданского строительства, аппарата правительства. В связи с тем, что в материалах дела их адресов нет, я не указал их, однако могу обеспечить их явку самостоятельно», — сказал Бакытбек Автандил уулу.

Председательствующий судья Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство частично. «Те, кто были допрошены в ходе следствия, могут явиться на заседания, а по заявленным вами свидетелям, у которых нет адресов, я отклоняю прошение», — сказал судья.

Отметим, срок разбирательства истекает 1 марта, его продлили до 25 апреля включительно.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.