Особая лаборатория. Как в Кыргызстане проверяют на коронавирус

Фото 24.kg. Анализ на коронавирус проводят в вирусологической лаборатории департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Более 80 тысяч заразившихся и около 2,5 тысячи умерших — таковы последние данные о распространении нового вируса из Китая. Врачи по всему миру ежедневно выявляют несколько сотен новых случаев заражения. Первые заболевшие зафиксированы накануне в Ираке и Афганистане.

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Какие меры принимают в Кыргызстане, чтобы болезнь не проникла в страну, рассказали сегодня журналистам представители департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и показали, как проводят исследования.

Все анализы приезжающих в республику из неблагополучных по распространению коронавируса государств поступают в вирусологическую лабораторию департамента. Перед входом в нее журналистов просят надеть бахилы и халаты. Но в сам бокс, где проходит исследование, не пропускают — таковы требования безопасности. Должны быть специальная униформа, которая защищает от воздействия патогенных материалов, и допуск.

«Мы каждый материал считаем потенциально инфицированным и что есть риск распространения инфекции. Поэтому к требованиям безопасности относимся очень серьезно», — сказал заведующий вирусологической лабораторией Азат Бодошев.

В среднем на коронавирус лаборатория проводит 40-50 анализов в день. Результаты получают через пять часов.

Анализ проводят методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Его суть заключается в применении особых ферментов, которые многократно копируют фрагменты РНК и ДНК возбудителей болезни, находящихся в пробах биоматериала, например в крови. После этого работники лаборатории сверяют полученные фрагменты с базой данных, выявляют тип возбудителя болезни и его концентрацию.

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В лаборатории утверждают, что тест-систем для проведения исследований достаточно. Но, так как они должны храниться в особых условиях — при минусовой температуре, не могут показать, чтобы реагенты не испортились. Однако заверяют, что достоверность анализа — более 95 процентов.

По словам директора департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Рыспека Сыдыгалиева, кроме Бишкека, такие же тесты доставлены в лабораторию в Оше.

В Кыргызстане уже провели 842 лабораторных анализа на коронавирус. Все они отрицательные. Рыспек Сыдыгалиев

«При этом человека определяют в специальные обсервации, где он находится не менее трех дней, если анализы отрицательные», — отметил он.

После человека еще раз осматривают члены экспертной комиссии, и его могут выписать под наблюдение врачей ЦСМ. «Он должен будет соблюдать карантин, никуда не выходить из дома, а его будет навещать врач», — подчеркнул глава департамента.

Он добавил, что если речь идет об иностранных гражданах, то их могут отпустить через три дня под наблюдение, если компания предоставит гостиницу или другое помещение, где можно будет соблюдать карантин.

Через две недели у всех повторно берется мазок из верхних дыхательных путей.

Если при пересечении границы или осмотре у человека обнаруживают какие-либо симптомы, его кладут в специальные изолированные палаты в лечебных учреждениях.

По последним данным Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в стационарах находится 143 человека, под меднаблюдением по месту жительства — 391.