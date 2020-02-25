Суд по Историческому музею. Заирбек Эргешов об ошибках в экспонатах

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Глава Государственной комиссии по делам религий Заирбек Эргешов рассказал, что многие экспонаты в музее были с элементарными ошибками.

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«В те годы я работал в отделе гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента. В феврале 2018-го заведующая нашим отделом Мира Карыбаева попросила меня посмотреть на экспонаты в музее, все ли верно по датам и истории в целом. Там я обнаружил очень много ошибок. К примеру, была карта XVIII века, это период Кокандского ханства. Там было указано, что кыргызы жили только на Иссык-Куле, в Чуйской области и Нарыне. А вот на юге их вовсе не было. Я, как историк, сказал, что быть такого не может. Помимо этого, довольно много недочетов по советскому периоду, военным годам, не говоря о современной истории», — отметил он.

Свидетель добавил, что Мира Карыбаева никогда не позволяла себе грубо разговаривать с ответственными по реконструкции Исторического музея.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.