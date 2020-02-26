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Общество

Смерть женщины в горбольнице № 1. Медики прокомментировали случай

В Городской клинической больнице № 1 прокомментировали инцидент со смертью 50-летней Гульнары Касымалиевой.

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Ранее в 24.kg обратилась жительница села Башкара-суу Аламединского района Наргиза Саадаева. Она рассказала, что по вине врачей горбольницы № 1 умерла ее мама Гульнара Касымалиева.

Хирург Бакыт Осмоналиев рассказал, что 11 февраля пациентку госпитализировали, ей открыли историю болезни.

«Все анализы и обследования оказались в пределах нормы. По протоколу операция началась в 11.30, а в 12.10 процедуру уже закончили. Каких-либо технических сложностей не было, все прошло как положено. Потом мы ее перевели в реанимационное отделение. Сколько мы тут работаем, всегда все операции проходили благополучно», — сказал он.

По словам заведующего отделением больницы Марата Мамбетова, смерть Гульнары Касымалиевой — несчастный случай.

«У пациентки упало давление, это называется «гипотония», она вызвала последствия гипоксии головного мозга. В ту же ночь мы отправились на МРТ, я сам лично отвез ее. Пытались вывести пациентку из комы, но никто от этого не застрахован», — пояснил он.

По словам завотделением, в тот же день в больнице создали комиссию, был разбор. «Реаниматологам объявили строгий выговор. Сейчас они думают уволиться из медучреждения. Я все время держал связь с родственниками пациентки, приезжал в больницу даже по выходным. Хочу отметить, что при любом неблагоприятном исходе мы создаем комиссию, куда входят все заведующие отделениями, профессора. Что касается Касымалиевой, действительно, произошел несчастный случай», — добавил Марат Мамбетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144627/
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