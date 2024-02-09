Задержанные врачи на Иссык-Куле отпущены под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил директор Ак-Суйского Центра общеврачебной практики Канчоро Алымбеков.

По его словам, медработники, в том числе педиатр и анестезиолог, — опытные специалисты.

«Мы просим, чтобы дали разрешение им работать. Надеюсь, войдут в наше положение — врачей не хватает, кадровый голод не только у нас», — сказал Канчоро Алымбеков.

Что касается врачебных ошибок, то он отметил: «Ошибки были и будут, от этого никто не застрахован. Ошибки даже в Америке и Турции есть. Суд разберется, пока что-то говорить преждевременно».

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подтвердил, что врачи отпущены под домашний арест.

Отметим, что летом 2023 года Минздрав проводил проверку в Ак-Суйском ЦОВП, и трем врачам, по словам чиновника, был вынесен выговор. Они продолжили работать.

Ранее в УВД сообщили, что в рамках возбужденного уголовного дела до принятия меры пресечения на 48 часов задержаны трое врачей Ак-Суйской больницы. Они были водворены в ИВС Каракола.