ВОЗ заявила о возможной пандемии коронавируса

Вспышка нового коронавируса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает РБК.

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По словам гендиректора ВОЗ, число зараженных, выявленных за последние дни в Иране, Италии и Южной Корее, вызывает «сильную обеспокоенность». Однако неконтролируемое распространение вируса по миру сейчас не зафиксировано.

Он пояснил, что решение о переводе эпидемии в разряд пандемии принимается на основании географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает, и его влияния на общество в целом.

«Мы не наблюдаем большого количества серьезных случаев заболевания или смерти», — добавил глава ВОЗ.

В то же время Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях. Он считает, что нужно «готовиться к потенциальной пандемии». При этом «каждая страна должна сама оценивать риск».

На сегодня общее число заразившихся вирусом достигло 80 тысяч 146 человек. За сутки показатель вырос на 989 человек. В том числе от вируса умерли 2 тысячи 699 человек, а выздоровели 27 тысяч 563.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.