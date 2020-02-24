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Общество

Он ошибся. Мать Элмира Сыдымана просит президента взять дело на контроль

Мать блогера Элмира Сыдымана Махаббат Молдомусаева просит президента Сооронбая Жээнбекова взять дело под личный контроль. Свое обращение она распространила в СМИ.

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Махаббат Молдомусаева указывает, что за свою ошибку ее сын может лишиться свободы на семь лет. По ее словам, Элмир Сыдыман не хотел делить народ по региональному признаку.

«О том, что моего сына разыскивают, никто из правоохранительных органов не сообщал. Я не одобряю его блогерство. Мой сын хотел ответить хейтерам, но поддался эмоциям и неправильно высказался. Он сильно ошибся, но я считаю, что достаточно было бы провести с ним разъяснительные работы. Элмир не хотел оскорбить никого по региональному признаку. Мы в тяжелом положении, потому что мой сын является единственным кормильцем в семье», — написала Махаббат Молдомусаева.

Напомним, блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни. При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни. Решением суда блогера водворили в СИЗО на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144509/
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