Китай надеется полностью победить коронавирус до конца марта

Власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, передает ТАСС.

«Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем вирус на территории Китая», — сказал китайский посол.

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По его словам, 99 процентов случаев заболевания зафиксировали на территории Китая. «На сегодняшний день больше 18 тысяч человек выписали из госпиталей. Во многих провинциях и регионах, кроме центральной части, больше 10 дней нет новых случаев инфекции. В провинции Хубэй, особенно в городе Ухань, число инфицированных уменьшается», — добавил дипломат.

Посол отметил, что уровень смертности от коронавируса относительно не высокий. «По провинции Хубэй — где-то два с лишним процента, а по всей стране — всего 0,55 процента. Мы можем контролировать эту ситуацию», — добавил он.