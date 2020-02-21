О здоровье Алмазбека Атамбаева: Переживает, ходит в спортзал, пьет чай с медом

Депутаты Жогорку Кенеша Асель Кодуранова, Анвар Артыков, Рыскелди Момбеков и Мурадыл Мадеминов навестили сегодня в СИЗО ГКНБ Алмазбека Атамбаева.

Члены фракции СДПК со ссылкой на самого бывшего президента рассказали, что сегодня утром давление у него было 86/66. Сыновья Атамбаева Сеид и Кадырбек, а также адвокат Замир Жоошев ранее высказали опасения о критическом состоянии здоровья.

«Алмазбек Атамбаев чувствует себя нормально. Действительно, давление упало и до 90 не доходит. Для того чтобы его повысить, бывший президент пьет чай с медом и тренируется два раза в день в спортзале. Атамбаев считает, что основная причина его состояния здоровья — постоянные переживания», — сказал Рыскелди Момбеков.

По словам депутата, Алмазбек Атамбаев передал своим сторонникам привет.

Напомним, что сыновья Алмазбека Атамбаева Сеид и Кадырбек сообщили в социальных сетях о критическом состоянии здоровья отца. Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев также информировал о низком давлении у клиента. В ГКНБ опровергают эти данные, подчеркивая, что состояние подследственного в пределах нормы, бывший президент находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Защита просит пригласить независимых врачей и представить им результаты суточного мониторинга давления. Замир Жоошев заявляет, что адвокатам отказали в этом.