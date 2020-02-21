Из Китая в Кыргызстан прибыли 1 тысяча 356 человек

Из Китая в Кыргызстан через третьи страны с 28 января по 21 февраля прибыли 1 тысяча 356 человек. Об этом сообщили в Республиканском штабе по предупреждению проникновения на территорию республики и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Из них больше всего граждан КР — 876, КНР — 363, России — 36.

В основном граждане прибывали через международный аэропорт «Манас» (716 человек), КПП «Ак-Жол» (407), аэропорт «Ош» (89).

В штабе отметили, что подтвержденных случаев коронавируса в Кыргызстане нет.