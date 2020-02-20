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Общество

Забавные и познавательные ролики о бюджете сняли активисты Кыргызстана

В Кыргызстане сняли ролики, доступно объясняющие, что такое бюджет и как он формируется. Видео в соцсетях опубликовали члены инициативной группы «Я и бюджет».

В съемках участвовали юморист Борончу Кудайбергенов и акын Баян Акматов. Ролики сняты при поддержке ПРООН. 

Артисты наглядно показывают, как собирают налоги, из чего они формируются и как распределяются государственные деньги.

Баян Акматов рассказывает о важности общественных слушаний по государственному бюджету и о том, что каждый гражданин имеет право знать, как формируется бюджет и на что он расходуется.

«Наша главная цель показать, что такое бюджет, из чего он состоит, кто влияет на принятие решений по распределению бюджета на ближайшие годы и насколько важно, чтобы каждый гражданин проявил активную гражданскую позицию по этой теме», — пояснили активисты.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144265/
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