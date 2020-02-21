Афиша Бишкека на выходные: сказка для взрослых, ретроконцерт и шаманские напевы

Театры

22 февраля. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

23 февраля. Концерт «Назад в СССР»

Парад советских песен в исполнении солистов кыргызской оперы — лауреата международных конкурсов Глеба Кима (баритон) и Таира Бейшеева (бас).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

23 февраля. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

22-23 февраля. Неделя моды BURANA FASHION WEEK 2020

В программе презентационный показ, шоу-концерт, гала-показ эксклюзивных коллекций на 2020 год от лучших отечественных дизайнеров. В последний день подведут итоги конкурса.

«Асанбай-центр», 18.30.

22 февраля. Феминистское чаепитие

Гости обсудят темы, связанные с феминизмом, течениями фемдвижения, и другие, которые вас так давно интересовали. Подробности по ссылке.

22 февраля. Показ фильма «Сейде»

После просмотра автор фильма Эльнура Осмоналиева расскажет о своем профессиональном опыте и о том, как молодым режиссерам пробиться на кинофестивали. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 19.00.

23 февраля. Концерт группы «Рунара» (Барнаул)

Вас ждут этно-транс, фолк-рок, песни-сказки в славянском стиле, средневековые баллады и шаманские напевы. Состав: Алевтина Баталова (флейты, варганы, диджериду, гитара, автор песен, музыки), Владимир Кром (гитара, автор музыки). Регистрация по телефонам: 0312540244, 0559930071.

Йога Дом «Атма», 18.00.

23 февраля. Киновикторина

Выходные — отличный повод, чтобы поиграть. Собирай команду, ведь тебя ждет киновикторина.

Регистрация по телефону 0778274902.

Винное место «Винтаж», 19.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

22-23 февраля. Мастер-класс по вайрворку

Вы познакомитесь с увлекательным подвидом ювелирного искусства — вайрворком. Приходите за новыми знаниями и навыками, которые приобретете за час. С этим увлекательным делом справятся даже те, кто никогда прежде не занимался рукоделием. Регистрация по телефону 0777990089.

ololoOrmonKhan (22 февраля), ololoArtStudio (23 февраля), 15.00.

Для детей

22 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

23 февраля. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

23 февраля. Спектакли «Кот в сапогах» и «Амалдуу мышык»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о хитроумном коте и его непутевом хозяине. Веселая, яркая, динамичная, музыкальная постановка с интерактивными элементами.

В сказке «Амалдуу мышык» ненасытные мыши уничтожили все припасы в доме бабушки Кулипы. На помощь ей приходит кот и придумывает план истребления грызунов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.