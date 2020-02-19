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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Массовая прописка: ГРС отмечает снижение вновь зарегистрированных в трех городах

ГРС сообщает, что число избирателей в пяти городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу снизилось, и отмечает: массовая прописка приезжих из ближних сел на количестве потенциальных голосующих не скажется.

В ведомстве подчеркнули, что в Оше за период с января по 13 февраля 2020 год на регистрационный учет встали 35 тысяч 895 человек (это лица, достигшие 18-летнего возраста), тогда как за период с ноября по декабрь 2019-го показатель составил 3 тысячи 79 человек.

По Токмаку с января по 13 февраля на регистрационный учет встали 6 тысяч 745 человек (с ноября по декабрь  715 человек).

По Караколу за период с января по 13 февраля 2020 года  3 тысячи 159 человек (с ноября по декабрь  345).

По городам Балыкчи и Майлуу-Суу резкого увеличения не наблюдается.

Отметим, что наличие прописки не гарантирует участие в выборах. Предварительные списки избирателей вывесят в участковых комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев заявил, что в Оше только за месяц прописку сменили
33 тысячи 805 человек, Токмаке — 6 тысяч 950, Караколе — 2 тысячи 798.

Президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144018/
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