14:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бишкеку нужно 90 новых детсадов. В очереди стоят более 22 тысяч детей

В Бишкеке в электронной очереди в детсады стоят 22 тысячи 376 человек. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила временно исполняющая обязанности начальника управления образования столичной мэрии Наталья Никифорова.

По ее словам, в городе работает 86 муниципальных детских садов, их проектная мощность — 14 тысяч 220 мест.

«В настоящее время укомплектованность составляет 22 тысячи 265, а списочный состав дошколят, которые, согласно путевкам, могут посещать детские сады, составляет 30 тысяч 683. Нам нужно построить более 90 садов средней проектной мощностью 240 мест, чтобы обеспечить охват», — отметила Наталья Никифорова.

Она добавила, что дети, которые не смогли попасть в детский сад, посещают подготовительную программу при школах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143948/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Детский сад, где рухнул потолок, отремонтируют
Скандал в детсаду № 5. Правозащитница опасается за свою безопасность
Митинг против директора детсада № 5 проходит у мэрии
В частный сад за госсчет. Проект расширят на весь Кыргызстан
Суд вместо детского сада. Иск горожан оставили без рассмотрения
Библиотекарям и работникам культуры помогут оплатить частный детский сад
Пусть играют. В детсадах хотят отменить дневной сон для малышей
Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Электронная очередь в детские сады заработает еще в шести городах Кыргызстана
В Бишкеке в детском саду рухнул потолок. К счастью, никто не пострадал
Популярные новости
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Территория Бишкека увеличится на&nbsp;8&nbsp;тысяч гектаров Территория Бишкека увеличится на 8 тысяч гектаров
Бизнес
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
18 февраля, вторник
13:52
В Оше сгорела школа. Пожарные приехали на место через восемь часов В Оше сгорела школа. Пожарные приехали на место через в...
13:38
В роддоме № 6 скончалась молодая женщина, которая родила двойню
13:32
Мужчина отобрал у подростка телефон и 3 тысячи сомов. Его задержали
13:30
В Кыргызстане политики и политические партии не слышат нужды и идеи женщин
13:26
Бишкеку нужно 90 новых детсадов. В очереди стоят более 22 тысяч детей