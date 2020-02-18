Бишкеку нужно 90 новых детсадов. В очереди стоят более 22 тысяч детей

В Бишкеке в электронной очереди в детсады стоят 22 тысячи 376 человек. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила временно исполняющая обязанности начальника управления образования столичной мэрии Наталья Никифорова.

По ее словам, в городе работает 86 муниципальных детских садов, их проектная мощность — 14 тысяч 220 мест.

«В настоящее время укомплектованность составляет 22 тысячи 265, а списочный состав дошколят, которые, согласно путевкам, могут посещать детские сады, составляет 30 тысяч 683. Нам нужно построить более 90 садов средней проектной мощностью 240 мест, чтобы обеспечить охват», — отметила Наталья Никифорова.

Она добавила, что дети, которые не смогли попасть в детский сад, посещают подготовительную программу при школах.