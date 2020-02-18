Беременная студентка, помещенная в роддом, прибыла не из Уханя

Беременная студентка, которую разместили в родильном доме, прибыла не из Уханя, а из Шеньяна (провинция Ляонинг). Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Кыргызстана.

По его данным, девушка прибыла в Бишкек рейсом из Москвы 16 февраля.

«После проведения необходимых процедур ее отправили для временной обсервации в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Там у нее взяли пробы для проведения лабораторных анализов на грипп и коронавирус, результаты обследования отрицательные», — отметили в Минздраве.

Вечером студентка, находящаяся на 32-й неделе беременности, пожаловалась на боли в животе, к ней вызвали консультантов-гинекологов по линии центра экстренной медицины Бишкека.

«После консилиума для сохранения здоровья женщины, учитывая большой срок беременности, решили перевести пациентку в Городской перинатальный центр. Она находится в специальной боксированной палате ГПЦ, состояние удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что на общее состояние студентки мог повлиять длительный, двухдневный перелет Шеньянь — Урумчи — Пекин — Москва — Бишкек.

Вчера депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова сообщила, что беременную, приехавшую из Уханя, поместили в роддом, а не в карантин.