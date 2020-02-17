Ремонт в Кыргызском драмтеатре проинспектировал министр культуры

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова ремонтные работы идут полным ходом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

Накануне глава ведомства Азамат Жаманкулов посетил театр. «В здании заменяют старые окна и устанавливают отопительную систему», — сообщили в министерстве.

Ремонт в театре начался в конце 2019 года. Согласно плану он должен завершиться до конца 2020-го.

Отметим, на ремонт Кыргызского драмтеатра из бюджета выделено 84 миллиона 605,1 тысячи сомов.