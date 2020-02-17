12:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Ремонт в Кыргызском драмтеатре проинспектировал министр культуры

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова ремонтные работы идут полным ходом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

Накануне глава ведомства Азамат Жаманкулов посетил театр. «В здании заменяют старые окна и устанавливают отопительную систему», — сообщили в министерстве.

Ремонт в театре начался в конце 2019 года. Согласно плану он должен завершиться до конца 2020-го.

Отметим, на ремонт Кыргызского драмтеатра из бюджета выделено 84 миллиона 605,1 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143810/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
«Тазалык» восстановил ограждение, снесенное микроавтобусом
В Бишкеке, Чуйской и Таласской областях завершают ремонт энергообъектов
Почему театры до сих пор в плачевном состоянии, интересуется депутат
Школу имени Тыныстанова в Чырпыкты открыли через 11 лет с начала строительства
Завершение ремонта в 34 школах Бишкека чиновники обещают к 25 августа
Ремонт Исторического музея. Дорогой гранит заменили дешевой плиткой
В Оше обновляют фасады многоэтажек. Впервые за десятилетия
Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц
Ремонт на улице Московской. Лучше бы не делали
Ремонт столичных дорог. Потерпеть и отнестись с пониманием призывает мэр Бишкека
Популярные новости
Под снос в&nbsp;Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и&nbsp;&laquo;элитки&raquo; из-за принятого ПДП Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Бишкек на&nbsp;грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки Бишкек на грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки
Поминки по&nbsp;Айдару Акаеву пройдут в&nbsp;Кыргызстане. Где и&nbsp;кто организует Поминки по Айдару Акаеву пройдут в Кыргызстане. Где и кто организует
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
17 февраля, понедельник
12:23
Ремонт в Кыргызском драмтеатре проинспектировал министр культуры Ремонт в Кыргызском драмтеатре проинспектировал министр...
12:14
Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев временно отстранен от работы
12:03
Объявить таджикского генерала персоной нон-грата в КР предлагают активисты
11:55
НОК Кыргызстана объяснил, почему на Олимпиаду сборная поедет в китайской форме
11:54
Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки