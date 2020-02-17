Массовая прописка студентов в Оше. Милиция возбудила уголовное дело

ГУВД города Оша зарегистрировало в ЕРПП информацию о том, что студентов местного университета заставляют предоставить паспорта для прописки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что ранее в СМИ опубликовали материалы о том, что студентам в обмен на прописку обещают помощь в успеваемости по учебе.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР. Прокуратура продолжает проводить мониторинг по соблюдению законности в период подготовки предстоящих выборов депутатов местных кенешей. Главе отдела паспортизации города Оша вынесено предупреждение о недопустимости нарушений законодательства», — сообщили в надзорном органе.

Напомним, ранее депутаты парламента подняли вопрос о массовой прописке граждан в городах, где пройдут выборы в местные кенеши. По данным нардепов, только в Оше за последнее время прописалось около 30 тысяч человек.