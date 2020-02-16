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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

А нам? США решили помочь Казахстану и Узбекистану в борьбе с коронавирусом

Казахстан и Узбекистан, расположенные вблизи Китая, не имеют возможности противостоять коронавирусу. Такое мнение высказал государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает EADaily.

По данным издания, Майк Помпео убежден, что инфраструктура Казахстана и Узбекистана не позволит этим странам противостоять вирусу COVID-19, который может проникнуть из КНР. Поэтому, сказал госсекретарь, США планируют оказать финансовую помощь для борьбы с опасной инфекцией не только Китаю, но в том числе этим двум государствам.

«Мы собираемся сделать все, что сможем (чтобы остановить эпидемию). Мы уже выделили $100 миллионов помощи. Может, будет и больше. Эта поддержка, безусловно, пойдет КНР, чтобы помочь им. Но она будет также использоваться и в других местах по всему миру, чтобы попытаться убедиться в том, что мы правильно глобально ответим на эту угрозу, в нужных местах, своевременно», — подчеркнул он.

Кыргызстана в списке стран, которым планируется помощь США в борьбе с коронавирусом, нет.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Казахстан и Узбекистан. Визит в эти страны он нанес в начале февраля. После чего посольство Китая обвинило американского госсекретаря в попытках вбить клин в дружбу КНР с государствами Центральной Азии.

Вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, число жертв вируса в КНР составило 1 тысячу 669 человек, выздоровели свыше 9,5 тысяч, инфицированы свыше 69 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143707/
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