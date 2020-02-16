В Бишкеке 16 февраля временами снег. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 10 часов 35 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова покажут комедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» и сказку «Пеппи Длинныйчулок»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на балет для детей «Доктор Айболит»;

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова — на концерт Игоря Саруханова (Россия); Подробнее Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова предлагает две экспозиции;

пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди кадетов по дзюдо;

чемпионат по грэпплингу ADCC.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Нурбек Изабеков

Родился 16 февраля 1970 года в Таласской области. Борец вольного стиля, главный тренер женской сборной Кыргызстана по вольной борьбе.

Дамира Абдурахманова

Родилась 16 февраля 1982 года. Заместитель председателя Государственной службы финансовой разведки.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Леонид Дядюченко

Родился 16 февраля 1934 года в Ленинграде. Прозаик, поэт, журналист, переводчик, писатель-документалист, кинодраматург.

Литературную деятельность начал в 1950-е годы с публикации стихов и очерков в газетах и журналах Киргизии.

Автор сценариев игровых и документальных фильмов.

Автор поэтических книг «Жажда» (1962), «Уголек» (1966), «Первый микрофон» (2001), сборников эссе, очерков, рассказов и повестей «Проводник из Чарвака» (1967), «Без нужды в Зардалю» (1970), «В пещерах Киргизии» (1970), «Ждите ответа» (1984), «Жемчужина в стене казармы» (1987) и других.

Умер в 2005 году.

Родился писатель Кадыр Омуркулов

Родился 16 февраля 1941 года в селе Жыламыш Сокулукского района Чуйской области. Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, член творческих союзов журналистов, писателей и кинематографистов СССР, народный писатель КР, известный сценарист и журналист, лауреат премии «Руханият».

Работал в Госкино, «Кыргызфильме», был первым директором студии «Кыргызтелефильм».

Перу Кадыра Омуркулова принадлежит несколько книг рассказов и повестей, изданных на русском и кыргызском языках. Широко известны читающей публике его рассказы и повести «Дела земные», «Жили-были», «Гнездо жаворонка» и другие.

Автор более 50 полнометражных художественных, документальных и телевизионных фильмов, среди них произведения мирового кино: «У старой мельницы», «Сюда прилетают лебеди», «Каныбек», «Ливень», «Небо нашего детства», «Дела земные». В 1968-м за ленту «Небо нашего детства» ему присуждена премия Ленинского комсомола республики.

Умер в 2013 году.

Умер заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев

Фото из интернета. Александр Мелентьев

Родился 27 июня 1954 года в Пензе. Советский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Рекордсмен Олимпийских игр с 1980 года. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014 года.

Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР.

Выступал за фрунзенское «Динамо».