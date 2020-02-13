Вымогавших взятку следователя и зампрокурора Джети-Огуза выпустили из СИЗО

Заместителя прокурора Джети-Огузского района и следователя местного РОВД, вымогавших взятку за прекращение уголовного дела, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что прокурору обвинение переквалифицировали со статьи «Вымогательство взятки» на «Получение взятки», а милиционеру вменяют соучастие в получении взятки.
«Расследование уголовного дела завершено и передано в Джети-Огузский районный суд. Оба обвиняемых сначала находились под стражей в СИЗО ГКНБ. Позже их этапировали в Джети-Огуз и суд изменил им меру пресечения», — сообщили редакции.
Напомним, в декабре 2019 года в Джети-Огузском районе ГКНБ задержал заместителя прокурора и следователя местного РОВД. Они вымогали взятку в $1 тысячу за прекращение уголовного дела об изнасиловании.