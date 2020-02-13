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Общество
Сюжет: Крупные взятки

Вымогавших взятку следователя и зампрокурора Джети-Огуза выпустили из СИЗО

Заместителя прокурора Джети-Огузского района и следователя местного РОВД, вымогавших взятку за прекращение уголовного дела, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что прокурору обвинение переквалифицировали со статьи «Вымогательство взятки» на «Получение взятки», а милиционеру вменяют соучастие в получении взятки.

«Расследование уголовного дела завершено и передано в Джети-Огузский районный суд. Оба обвиняемых сначала находились под стражей в СИЗО ГКНБ. Позже их этапировали в Джети-Огуз и суд изменил им меру пресечения», — сообщили редакции.

Напомним, в декабре 2019 года в Джети-Огузском районе ГКНБ задержал заместителя прокурора и следователя местного РОВД. Они вымогали взятку в $1 тысячу за прекращение уголовного дела об изнасиловании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143572/
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